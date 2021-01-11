إصابة ستة فلسطينيين برصاص الاحتلال

أصيب ستة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم أطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ستة منهم بجروح.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قباطية في جنين ونحالين في بيت لحم وسبسطية في نابلس ومخيم الجلزون في رام الله واعتقلت عشرة فلسطينيين.

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