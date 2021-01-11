الليرة التركية تهبط مجدداً

تراجعت الليرة التركية أكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم.

وذكرت رويترز أن الليرة سجلت 7.47 مقابل الدولار مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرات للدولار،وفي وقت سابق انخفضت الليرة نحو 2.2 بالمئة إلى 7.52 ليرات مقابل الدولار.

ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات نظام رجب أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

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