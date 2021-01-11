القبض على 3 إرهابيين في العراق

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ثلاثة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وأفادت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان نقله موقع “السومرية نيوز” بأن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي اثنان منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مناطق متفرقة من المحافظات العراقية وتمكنت خلال الفترة الماضية من قتل واعتقال العديد منهم.

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