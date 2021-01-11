صدور اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية

أصدرت وزارة السياحة تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات تضمن اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية التي تستمر من 11-1-2021 إلى 10-2-2021.

وأكدت الوزارة في تعميم ضرورة الالتزام بكل القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار وباء كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتأكيد على استمرار منع تقديم الأراكيل فيها.

كما تضمن التعميم التأكيد على التزام منشآت الإطعام السياحية (مطاعم وصالات شاي ومقاه ومطاعم وجبات سريعة) بنسبة إشغال 50 بالمئة كحد أقصى وصالات المؤتمرات وقاعات المناسبات (أعراس وخطبة) المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40 بالمئة كحد أقصى بالإضافة إلى تنفيذ كل التعليمات الإضافية الصادرة عن المحافظين.

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