غورباتشوف يدعو موسكو وواشنطن لتجديد ضمان عدم نشوب حرب نووية

دعا الرئيس السابق للاتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف روسيا والولايات المتحدة إلى تجديد إعلانهما حول عدم السعي للتفوق العسكري وضمان عدم نشوب حرب نووية.

وقال غورباتشوف لوكالة “نوفوستي”: إنه مع وصول الإدارة الجديدة لجو بايدن إلى السلطة في الولايات المتحدة يتعين على روسيا تجديد اقتراحها لتأكيد الصيغة الخاصة بعدم جواز الحرب النووية والتي تم تكريسها في إعلان عقب نتائج القمة السوفييتية الأمريكية في جنيف.

ولفت غورباتشوف إلى أن روسيا عرضت مؤخراً على الولايات المتحدة تجديد تأكيد هذه الصيغة والآن تأتي إدارة جديدة وسيكون من المفيد تجديد هذا الاقتراح.

وأشار غورباتشوف إلى أن “نتائج اجتماعه الأول في جنيف مع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان الذي عقد في عام 1985 لا تزال ذات صلة وذات أهمية حيث اتفق الطرفان آنذاك وأعلنا في بيان مشترك أن الحرب النووية مرفوضة ولا منتصر فيها ولن يسعى أي طرف إلى التفوق العسكري”.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في آب الماضي سعي بلاده لتخليص العالم من خطر السلاح النووي لافتاً إلى أن روسيا تحافظ دائماً على الحوار البناء مع جميع القوى السياسية للحد من التهديد النووي.

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