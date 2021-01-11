بيلوسي: مشروع قرار لعزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أنه سيطرح في المجلس اليوم مشروع قرار يدعو إلى إقالة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب باعتباره غير صالح للمنصب وذلك بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيلوسي التي تعهدت باتخاذ إجراء إذا لم يقدم ترامب استقالته قولها في رسالة مفتوحة للمسؤولين المنتخبين: على النواب العودة إلى واشنطن هذا الأسبوع لتقرير كيفية المعاقبة على مسؤولية ترامب في الهجوم الدامي على الكابيتول، مضيفة إنه في حال لم يوافق نائب الرئيس مايك بنس على ذلك سنمضي في طرح تشريع العزل في مجلس النواب.

وتابعت: “سنتصرف بصورة طارئة لأن هذا الرئيس يمثل تهديداً وشيكاً للدستور والديمقراطية ويجب التحرك الفوري”، مشددة على ضرورة أن يتحمل ترامب المسؤولية عن الهجوم على الكابيتول.

يشار إلى أن نص اتهام تم عرضه على مجلس النواب ووقعه 180 برلمانياً على الأقل يؤكد أن ترامب أدلى بتصريحات عمداً شجعت على اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصاره الأربعاء الماضي.

وأكدت عدة مصادر إعلامية أن السياسيين الداعين إلى عزل ترامب الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر الجاري يريدون بذلك منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية ويخططون لإدراج هذا البند في وثيقتهم في الوقت الذي أفادت فيه صحيفة بوليتيكو مؤخراً بأن المقربين من ترامب يعتقدون أنه لن يترشح عام 2024 رغم أنه قال سابقاً إنه يدرس هذه الإمكانية.

طباعة