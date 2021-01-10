الصحة: 90 إصابة جديدة بكورونا و76 حالة شفاء و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 76حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12364 شفيت منها 6029 حالة وتوفيت 774 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الأحد ١٠ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

١٦ في دمشق

١٤ في اللاذقية

١٣ في درعا

١٢ في حمص

١٢ في طرطوس

١١ في حلب

٧ في القنيطرة

٥ في حماة

الشفاء :

١٧ في دمشق

١٥ في حلب

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٦ في ريف دمشق

٥ في طرطوس

٤ في السويداء

٤ في درعا

٤ في حماة

٢ في القنيطرة

الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في حمص

١ في درعا

١ في السويداء

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