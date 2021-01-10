إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 3 ملايين حالة
تجاوزت إفريقيا حاجز الثلاثة ملايين إصابة بفيروس كورونا بينها 72000 حالة وفاة.
ونقلت اسوشيتد برس عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إن جنوب إفريقيا وحدها سجلت أكثر من 2ر1 مليون إصابة بالفيروس و824ر32 حالة وفاة ما يشكل أكثر من 30 بالمئة من الحالات المسجلة في القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة ويقطنها 3ر1 مليار شخص.
وتم مؤخراً اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى وأسرع انتشاراً في جنوب إفريقيا وسط توقعات خبراء الصحة بتزايد أعداد الإصابات بـ “كوفيد19”.
وارتفع متوسط عدد الإصابات الجديدة اليومية في جنوب إفريقيا لمدة سبعة أيام خلال الأسبوعين الماضيين من 86ر19 لكل 100 ألف شخص إلى 18ر30 حالة لكل 100 ألف وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
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