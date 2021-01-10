الرئيس الجزائري يتوجه مجدداً إلى ألمانيا لاستكمال علاجه من مضاعفات كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون توجه مجدداً إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقاً بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة في منشور على صفحتها على فيس بوك اليوم أن علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس تبون من ألمانيا لكن التزاماته داخل البلاد حالت دون ذلك ، مشيرة إلى أن إصابته في قدمه ليست حالة مستعجلة.

وكان الرئيس تبون قال في وقت سابق اليوم خلال كلمة وجهها للشعب الجزائري قبيل توجهه إلى ألمانيا للعلاج .. أن عودته إلى ألمانيا كانت مبرمجة وذلك بهدف استكمال بروتوكول العلاج، معرباً عن أمله في أن تكون فترة العلاج “قصيرة جداً”.

وأشار تبون إلى أنه سيواصل مهامه الرئاسية خلال فترة العلاج في ألمانيا.

وعاد الرئيس تبون إلى بلاده في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد رحلة علاجية في ألمانيا بدأت في الـ28 من تشرين الأول الماضي وأعلنت الرئاسة الجزائرية في الثالث من تشرين الثاني إصابته بفيروس كورونا.

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