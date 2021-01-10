بوتين يعقد اجتماعاً حكومياً لبحث الوضع في إقليم ناغورني قره باغ

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اجتماعاً حكومياً لبحث الوضع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وجاء في بيان للكرملين نقله موقع روسيا اليوم “إن بوتين عقد قبيل اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعاً تم خلاله بحث قضايا التسوية في قره باغ والأوضاع في منطقة جنوب القوقاز”.

وأشار البيان إلى أنه شارك في الاجتماع سكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.

وكان بوتين بحث في وقت سابق اليوم مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون القضايا المتعلقة بالإقليم والاجتماع الثلاثي المقرر غداً بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين أن بوتين سيعقد مباحثات ثلاثية مع نظيره الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني في موسكو غداً.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني الماضي.

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