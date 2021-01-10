إجراءات مؤقتة لتنظيم بيع البنزين في كازيات حلب

حلب - رحاب الإبراهيم

اعتمدت محافظة حلب آلية جديدة على ما اعتبرته إجراءات مؤقتة تبدأ في تنفيذها اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم وذلك للحد من الازدحام على الكازيات بغية تنظيم عملية بيع مادة البنزين في محطات الوقود وإيصالها بأيسر السبل للمواطنين وفق البطاقة الإلكترونية.

وتمثلت تلك الإجراءات بتحديد أسماء محطات الوقود التي سيتم فيها بيع مادة البنزين للسيارات (العمومي)، ومن دون تحديد أرقام وهي: محطة طيبة (دوار الموت )- محطة الحمصي (الصالحين ) – محطة الاتحاد (دوار الصاخور) – محطة قدسي ( الشعار ) – محطة زياد زيدان (الراموسة )- محطة خياطة وتتان ( الميدان ) – محطة شويحنة ( دوار قاضي عسكر )- محطة عبدالله الباش (الفيض )، في حين تم تخصيص ( بقية محطات الوقود العاملة ) للسيارات ( الخصوصي ) وحسب أرقام السيارات بحيث يخصص رقمين لمدة يومين وفق مايلي:

/1 و 2 / يومي الثلاثاء والأربعاء، و/3 و 4/يومي الخميس والجمعة.

– (يوم السبت عطلة).

– / 5 و 6 / يومي الأحد والأثنين ، و /7 و 8 / يومي الثلاثاء والأربعاء، و/ 9 و 0 / يومي الخميس والجمعة ،أما بالنسبة لدور النساء، فقد تم تخصيص محطة الإكسبريس في الفرقان ومحطة ورثة أبناء مصطفى الباش (مقابل القصر البلدي ) وفق أرقام السيارات والأيام المعتمدة للسيارات الخاصة على أن تكون السيارة باسم صاحبة العلاقة شخصياً.

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