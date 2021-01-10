إطلاق حملة نظافة شاملة في محافظة اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

أطلقت محافظة اللاذقية اليوم حملة نظافة شاملة تشمل محاور الطرق الرئيسة والفرعية والوحدات الإدارية كلها بمشاركة مختلف الجهات العامة ومؤازرة الشركات الإنشائية التي قدمت الآليات اللازمة للحملة.

وأكد المهندس فراس السوسي – نائب رئيس المكتب التنفيذي لـ(تشرين) أن الحملة تهدف إلى تحسين واقع النظافة في المحاور الرئيسة والفرعية والوحدات الإدارية في المحافظة، وهي مستمرة لعشرة أيام ويشارك فيها فروع شركات ومديريات المشاريع المائية والموارد المائية والإسكان العسكري والبناء والتعمير/فرع المنطقة الساحلية والطرق والجسور والبناء والتعمير / فرع الإنشاء السريع.

وأوضح السوسي أن هناك ورشات لمديرية الزراعة منتشرة على محور طريق القرداحة ودوار رأس شمرا تقوم بقص العشب الأخضر وتقليم الأشجار، و أيضاً هناك مشاركة لعمال فرع المواصلات الطرقية على محور طريق اللاذقية جبلة و اللاذقية كسب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية متاع /6/ على محور الرمل الجنوبي والدعاتير بالتنسيق مع مجلس مدينة اللاذقية.

وستكون جميع آليات مديرية الخدمات الفنية تحت تصرف المحافظة وتقديم المؤازرة اللازمة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية، و بالتوازي ستعمل الشركة العامة للصرف الصحي على متابعة عمليات الصيانة لشبكات الصرف الصحي والفوهات المطرية.

بدوره، بيّن مدير إدارة النفايات الصلبة في المحافظة – المهندس عمار القصيري لـ(تشرين) أن الحملة تشمل تعزيل مجاري الأنهار وتقليم الأشجار في الحدائق العامة والمنصفات وجوانب الطرقات وإجراء الصيانة الضرورية لشبكات الصرف الصحي والفتحات المطرية والطرقات وترحيل الأنقاض والقمامة عن الطرق وجوانبها، مشيراً إلى أن الشركات الإنشائية والخدمية تقدم الدعم للوحدات الإدارية بالآليات حسب الحاجة وفق برنامج مسبق بالتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية ومديرية النظافة في مجلس المدينة.

وأوضح القصيري أنه تم تسيير آليات إلى بلديات القنجرة وكرسانا ومشيرفة الساموك والجنديرية لدعم أعمال النظافة، كما تم ضمن المدينة تكثيف الجهود من قبل كل المديريات فيها، حيث تم استهداف عدة نقاط ضمن المدينة في عدة محاور إضافة إلى استمرارية عمليات تقليم الأشجار وقص الأشجار في الحدائق.

من جهته، قال مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية – المهندس ثائر جعفر لـ(تشرين) أن هناك ورشات للمديرية منتشرة في كل محاور المدينة بالتشاركية مع بقية المديريات، مبيناً أن العمل يتركز خلال اليوم الأول من الحملة في شارع الحسيني من قص وتقليم أشجار وتعزيل وتنظيف الجزيرة الوسطية والحديقة في نهاية أوتستراد الزراعة، بالإضافة إلى تعزيل الفوهات المطرية على شارع الحسني وترميم الحفر بالبودرة الإسفلتية على طريق الجامعة أيضاً هناك تعزيل لعقدة حلب.

وأكد جعفر أن الحملة في هذا الوقت تعد مفيدة في تحسين واقع النظافة وكجزء من الاستعدادات قبل العاصفة المطرية لمنع انسداد الفوهات المطرية وسلامة جريان المياه.

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