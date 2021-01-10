ضبط مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وسائق سيارة لإتجاره بالخبز التمويني في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وسائق سيارة يتاجر بالخبز التمويني ومخبزا يبيع بسعر زائد ومحال تجارية بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار أو إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو في تصريح لـ سانا أن عناصر المديرية نظموا أمس 57 ضبطاً تموينياً لعدد من الفعاليات التجارية لارتكاب أصحابها مخالفات نص عليها القانون 14 لعام 2015 شملت حيازة مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية في الكسوة ودوما.

كما تضمنت الضبوط وفق سلاخو مخالفة لمخبز تمويني في دير عطية يبيع بسعر زائد ولسائق سيارة يتاجر بالخبز التمويني ولعدد من المحال التجارية لمخالفتهم بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية مشيرا إلى انه سيتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.

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