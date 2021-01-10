السيناتور الجمهوري بات تومي يدعو ترامب إلى الاستقالة

انضم عضو مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري بات تومي اليوم إلى قائمة الجمهوريين الذين يطالبون باستقالة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وذلك عقب اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) مؤخراً.

وقال تومي في مقابلة مع برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (ان بي سي) الإخبارية “أعتقد أن أفضل مسار لبلادنا هو أن يستقيل الرئيس ترامب ويرحل بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف تومي أنه “بصرف النظر عن تعليقات ترامب حول أعمال الشغب فإن سلوكه منذ خسارته في الانتخابات كان جنوناً”.

وكان تومي قال في وقت سابق إن ترامب ارتكب جرماً يستوجب محاكمته في الكونغرس لينضم إلى العديد من الجمهوريين مثل السيناتور ليزا موركوفسكي والنائب آدم كينزينجر وغيرهما ممن دعوا إلى استقالة ترامب أو استخدام التعديل 25 في الدستور الأميركي.

وفي غضون ذلك يمضي الديمقراطيون في مسار سريع لإطلاق محاكمة برلمانية لترامب إذا لم يتقدم باستقالته ويعتزمون تقديم لائحة الاتهام ضد ترامب يوم غد الاثنين وتتضمن تهمة واحدة هي التحريض على التمرد.

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