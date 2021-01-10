تحذير من خطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال قرب الأقصى
حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة من خطورة الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى المبارك مؤكدة انها تشكل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية.
وقالت دائرة الأوقاف في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن آليات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم أعمال الحفر في ساحة البراق “الجدار الغربي للمسجد الأقصى” وقرب باب المغاربة ضمن مخطط الاحتلال لتهويد ساحة البراق وجنوب غرب المسجد الأقصى.
وطالبت الاوقاف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونيسكو” بالعمل الجاد والسريع لحماية المسجد من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات لجنة التراث العالمي الصادرة بهذا الخصوص.
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