كلايبورن: مواد مساءلة ترامب قد تطرح على مجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء

أكد النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي ويب جيمس كلايبورن اليوم أن بنود مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يمكن أن تطرح على المجلس يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن كلايبورن قوله لبرنامج حالة الاتحاد: أعتقد أنها ستصاغ يوم غد الاثنين وقد يحل يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين قبل أن تطرح فعلياً على المجلس.

وأضاف أن الديمقراطيين في مجلس النواب قد ينتظرون إلى ما بعد أول مئة يوم من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن لمنصبه لارسال أي مواد لعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ وهي خطوة من شأنها أن تمنح الرئيس المقبل وقتاً لمعالجة جدول أعماله في الكونغرس قبل بدء محاكمة يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أكدت يوم الجمعة الماضي أن الديمقراطيين مستعدون للمضي هذا الأسبوع في مساءلة ترامب بشأن دوره في الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي على مبنى الكابيتول الأمريكي ما لم يقدم استقالته.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة لعزله من منصبه بموجب التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي بعد تحريضه أنصاره على العنف واقتحام مبنى الكونغرس.

وتم اعتماد التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي عام 1967 وقد استخدم فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتاً إلى نوابهم.

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