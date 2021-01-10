قتلى ومصابون في ميليشيا (قسد) بهجمات متفرقة ضد تحركاتهم في الرقة ودير الزور

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء هجمات متفرقة على تحركاتهم ومواقعهم من قبل مجهولين بريفي الرقة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية لمراسل سانا إن مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” قتلا بهجوم شنه مجهولون على سيارة عسكرية بمنطقة عايد غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

ولفتت المصادر إلى أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” انفجرت على مفرق مزرعة كبش شمال غرب الرقة ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيا في حين أصيب مسلح من ميليشيا “قسد” بانفجار عبوة ناسفة في محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة.

وفي دير الزور، قالت مصادر محلية لـ سانا إن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” في بلدة الصور بالريف الشمالي ما أسفر عن احتراق السيارة وإصابة من فيها.

وقتل أمس 6 مسلحين من ميليشيا “قسد” وأصيب عدد آخر فى هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم في القسمين الثالث والرابع داخل مخيم الهول وفي محيط المخيم بريف الحسكة الشرقي وعند مفرق المدينة الصناعية وفي قرية ضمان شمال دير الزور.

طباعة