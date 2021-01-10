تحديث مناهج التدريب السياحي

بشرى سمير

تطوير وتحديث مناهج التعليم السياحي والفندقي كانا محط اهتمام وزارة السياحة، وبيّن المهندس فيصل نجاتي- مدير عام هيئة التدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة أن تحديث المناهج شمل العام الماضي /14/ مقرراً جديداً للسنتين الأولى والثانية في المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية، و/22/ مقرراً من مناهج الثانويات المهنية الفندقية، وتزويد المعاهد والمدارس بالتجهيزات والمعدات الصناعية وأدوات المطعم والمطبخ وبرامج التفاعل البصري، إضافة إلى افتتاح المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في ضاحية قدسيا بريف دمشق بمساحة طابقية (7300م2) وطاقة استيعابية 600 طالب، وتجهيز وتأهيل المدرسة المهنية الفندقية في منطقة الوعر بحمص بمساحة طابقية (4908م2) سعة 1000 طالب.

وأضاف نجاتي: تم تنفيذ /75/ دورة تدريبية بمختلف الاختصاصات السياحية والفندقية وتجهيز (4) قاعات بكل وسائل التدريب المتطورة في مركز التدريب السياحي والفندقي في دمر وغرفة شيف عام مع استكمال تجهيز المطبخ. كما تم تطوير معايير القبول للطلاب الجدد برفع معدل المجموع العام واللغة الإنكليزية، وقد بلغ عدد الطلاب المقبولين لهذا (310) طلاب وعدد الخريجين (66) طالباً.

ولفت نجاتي إلى أنه تم إصدار قرار آلية الترخيص لمنح شهادة تأهيل بالاختصاص الفندقي بمراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة، وإعداد مشروع تحويل التعليم إلى نظام العمل بالساعات بدل النظام الفصلي واستكمال خريطة التعليم السياحي والفندقي في سورية عبر متابعة إحداث وبناء مبنيي المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية والمدرسة الفندقية بحلب، والمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بدرعا.

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