كلية الإعلام تحوّل بعض مقررات برنامج التعليم المفتوح من المؤتمت إلى التقليدي

أعلنت كلية الإعلام في جامعة دمشق-نظام التعليم المفتوح عن تحويل امتحان بعض المقررات من النظام المؤتمت إلى النظام التقليدي اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

وبينت الكلية في تعميم تلقت “سانا” نسخة منه أن المقررات التي سيتم تحويلها هي ترجمة إعلامية سنة أولى وإدارة وتخطيط العلاقات العامة وتكنولوجيا الاتصال وإدارة الإعلان سنة ثانية والتخطيط الإعلامي سنة ثالثة والترجمة الإعلامية وتخطيط الحملات الإعلامية سنة رابعة.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على قرار مجلس جامعة دمشق في حزيران الماضي بالموافقة على تحويل النظام الامتحاني لمقررات برامج التعليم المفتوح التي فيها نسب نجاح مرتفعة من المؤتمت إلى التقليدي في إطار حرص الجامعة على رفع السوية العلمية للطلاب والتأكيد على عدم وجود أي فروقات بنسب النجاح في المقررات المتماثلة في التعليم النظامي والمفتوح.

ووفقاً لقرارات مجلس التعليم العالي لا يجوز أن تتجاوز نسبة النجاح في أي مقرر الـ 80 بالمئة وألا تقل عن الـ 20 بالمئة.

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