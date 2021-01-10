“الديمقراطيون”يسعون لعزل ترامب.. و”الجمهوريون” يبتعدون عنه

تقرير إخباري

على خلفية أحداث الشغب التي قام بها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي في مبنى الكونغرس، يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لمساءلة ترامب.

وفي هذا السياق أعد الديمقراطيون وثيقة تتضمن تشريعاً يدعو للمساءلة وفق ما أعلن مؤخراً النائب الديمقراطي تيد ليو.

قال ليو: إن الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي سيطرحون تشريعاً غداً الاثنين يدعو لمساءلة ترامب.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب في كانون الأول عام 2019 والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، إن هناك 180 داعماً لتشريع من مادة واحدة لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

ولم تستفق الولايات المتحدة بعد من هول الأحداث التي وقعت الأربعاء داخل مبنى الكابيتول العريق في واشنطن، حين اقتحم حشد من المتظاهرين الذين كانوا يلوحون برايات بعضها كتب عليه “ترامب رئيسي”، الحواجز الأمنية أمام مقر الكونغرس وعاثوا في المبنى خراباً ودخلوا إلى قاعات والتقطوا صوراً لهم فيها، مردّدين ما يقوله ترامب من أنّ الانتخابات الرئاسية مزورة.

وستظل صور اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، الذي كان يحتضن جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، يوم السادس من كانون الثاني العام 2021 عالقة في أذهان كل من رآها ومحفورة في كتب التاريخ بهذا الحدث غير المسبوق الذي يمثل ضربة في الصميم لأمريكا..

وكان النواب وأعضاء مجلس الشيوخ استأنفوا جلستهم المشتركة بعد توقف استمر ساعات على خلفية الاقتحام وإخلاء مبنى الكابيتول من المتظاهرين، ورفضوا خلال تصويت أول اعتراضاً مقدماً على فوز بايدن، في وقت تراجع العديد من الموالين لترامب عن مواقفهم في أعقاب أحداث العنف التي حصلت.

وكانت قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع خلال عملية استمرت أربع ساعات لإخراج المتظاهرين، وانتشرت صورة لأحد أنصار ترامب يرتدي سروال جينز وقبعة بيسبول وهو جالس ورجله مرفوعة على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حيث تُركت رسالة تنطوي على تهديد، في وقت تسلق متظاهرون آخرون منصات أقيمت لحفل تنصيب بايدن، ورفعوا لافتة كتب عليها “نحن الشعب سنُخضع (واشنطن) لدينا القدرة على ذلك”.

ووصف بايدن أحداث العنف بأنها “تمرد”، وطالب ترامب بأن يتحدث على التلفزيون ويطلب من أنصاره التراجع. وقال بايدن في ولاية ديلاوير، مسقط رأسه، “هذا إخلال بالأمن وفوضى. ويكاد يصل إلى الفتنة. ينبغي أن يتوقف الآن”.

وبعد وقت قصير على تصريحات بايدن، نشر ترامب تسجيلاً مصوراً دعا فيه أنصاره للمغادرة لكنه كرر اتهاماته التي لا تستند إلى أدلة عن تزوير الانتخابات.

وفي إجراء غير مسبوق، حجبت منصات تواصل اجتماعي تسجيل ترامب معتبرة أنه يفاقم العنف. وعلق موقع “تويتر” حسابه، محذراً الرئيس من حظر دائم في حال عدم التزامه بقواعد النزاهة المدنية.

وتزامنت الفوضى في الكابيتول مع فوز الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ في انتخابات فرعية بولاية جورجيا، ما يكرس هيمنتهم على الكونغرس ويمهد الطريق أمام بايدن لتمرير تشريعات بدءاً بمساعدات إغاثة في أزمة كوفيد19.

ويقول المؤرخون إنها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام الكونغرس منذ عام 1814 عندما أحرقه البريطانيون خلال حرب 1812.

ولأكثر من عقدين، جرت الجلسات المشتركة للكونغرس بهدوء، وهي إجراء شكلي تتم فيه المصادقة رسمياً على الفائز في الانتخابات، لكن ترامب حض أعضاء الحزب الجمهوري على الاعتراض على النتيجة. ورفض الكونغرس الاعتراض الأول على فوز بايدن في أريزونا. كما رفض اعتراضاً من الحزب الجمهوري على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.

واعترض 121 نائباً من الحزب الجمهوري على النتيجة، بينما تراجع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن معارضتهم السابقة بسبب أحداث الكابيتول. وقالت السناتور كيلي لوفلر التي خسرت الانتخابات الفرعية الأخيرة في جورجيا، “الأحداث التي حصلت اليوم أجبرتني على إعادة النظر. ولا أستطيع الآن بضمير حي أن أعترض على المصادقة”. وتراجع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ عن الاعتراض على فوز بايدن في جورجيا وميشيغن.

وسعى زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل الذي لطالما كانت مواقفه متناسقة مع ترامب خلال رئاسته، إلى منع الاعتراضات، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات ليست حتى متقاربة، وقال قبل وقت قصير على أعمال العنف “الناخبون والمحاكم والولايات قالت كلمتها.

لكن السناتور جوش هولي الذي قاد جهود الاعتراض على المصادقة وينظر إليه كمرشح جمهوري مستقبلي طامح للرئاسة، تمسك بموقفه. وقال “التغيير لا يتحقق بالعنف”، مشدداً على أنه يريد أن يعرض “عملية قانونية” تتيح لمؤيدي ترامب النظر في ادعاءاتهم بحصول تزوير في الانتخابات.

أما السناتور ميت رومني، أحد أكبر منتقدي ترامب في الحزب الجمهوري، فقال: إن أفضل طريقة لاحترام الناخبين هي “بقول الحقيقة لهم”. وقال “أولئك الذين يستمرون في دعم هذه المناورة الخطيرة.. سيُعتبرون إلى الأبد متواطئين في هجوم غير مسبوق على نظامنا الديمقراطي”.

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