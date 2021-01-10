ترامب وأنصاره يعمقون الانقسام في المجتمع الأمريكي

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

في سابقة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، اقتحم بعض أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى إضافة للفوضى التي سادت المجلس، وعقب ذلك طالب مشرعون أمريكيون بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لتنحية ترامب بشكل فوري من منصبه قبل حوالي أسبوعين من انقضاء فترة ولايته، ودعا السيناتور تشاك شومر، زعيم “الديمقراطيين” في مجلس الشيوخ إلى عزل ترامب فوراً قائلاً: “ما حدث في مبنى الكونغرس كان تمرداً دعا إليه ترامب، هذا الرئيس لا ينبغي أن يبقى في منصبه يوماً واحداً”، مطالباً بتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي لنقل السلطة فوراً من الرئيس إلى نائبه، وانضمت أصوات أخرى لصوت شومر من بينهم مشرعون من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته.

هذا ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مقال تحليلي جاء فيه:

رغم مرور أكثر من مئة عام على إلغاء العبودية في الولايات المتحدة، لم تلتئم جراح الفصل العنصري التي أججّها ترامب بشكل كامل في الجسد الأمريكي، وسرعان ما وجدت جماعات ما يسمى “التفوق الأبيض والعنصرية” الأرض الخصبة لتطفو من جديد على السطح ولتروج أفكار فاشية ربما تحت حماية سلاح النظام اليميني المتعصب.

اعتبر الكثير من الأمريكيين خطابات ترامب منذ حملته الرئاسية 2016 بمثابة الشرارة التي جعلت العنصريين البيض يشعرون بأنهم “مفوضون” لاتخاذ إجراءات تمثل ردة إلى عصور ما قبل الحرب الأهلية.

ووفق بيانات رسمية فإن الجماعات العنصرية المتطرفة التي برزت أول مرة بعد الحرب الأهلية والميليشيات المدنية ظهرت في الاحتجاجات بـ 33 ولاية على الأقل في الأشهر الأربعة الماضية تحت لافتة “الحفاظ على النظام وحماية السلم العام”.

ويبقى السؤال: هل عمّق ترامب الانقسام في المجتمع الأمريكي؟

تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع ترامب بشكل أو بآخر في تزايد وتيرة العنصرية في الولايات المتحدة، على خلفية توفير الحماية للجماعات اليمينية المتطرفة، والتورط في خطابات تغذي تعميق انشقاق نسيج المجتمع، حيث شارك ترامب في نشر رسائل ومقاطع فيديو على “تويتر” تروج لجماعات ما يسمى بـ”القوة البيضاء”، في مشهد استحضره خلال مناظرته الرئاسية الأولى ضد المرشح الرئاسي جو بايدن في وقت سابق.

وحذر كريستوفر وراي مدير مكتب التحقيقات في الكونغرس من هذه الجماعات، التي يُنظر إليها بالفعل على أنها تهديد إرهابي محلي يجب التصدي له على نحو صارم، كما تشير المعلومات الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، في السنوات الأخيرة، إلى وقوع ألف حادثة من جماعات عنصرية، تندرج تحت خانة الأعمال الإرهابية المحلية.

ويشير تقرير صادر عن قاعدة بيانات الإرهاب العالمي، إلى أن 35 بالمئة من الإرهاب المحلي المسجل بالولايات المتحدة في السنوات السبع الماضية، مرتبط بأشخاص أو جماعات مسلحة من اليمين المتطرف و”تفوق البيض”.

وتتجدد المخاوف من تعاظم الانشقاق في المجتمع الأمريكي، بعد مشاهد العنف والقتل التي تمارسها تلك الجماعات على نحو ينذر بالخطر بعد أن أصبح المشهد الدامي هو السيناريو السائد في البلاد، حيث قررت جماعات السود أيضًا التسلح، والاستعداد لما تعتقد أنه يمكن أن يحدث قريباً.

وفي هذا الصدد، قال رئيس حزب “الفهود السود الجديدة”، ياهكنون دين ياه: “نحن مسلحون في كل مكان نذهب إليه تقريباً، وربما يبدأ الفهود في الظهور علنا بأسلحتهم قريباً”.

وأضاف دين ياه:” إن مجموعات المجتمع الأسود حذرت من وجود مجموعات شبه عسكرية بيضاء تشارك في احتجاجات مناهضة للعنصرية، لتخويف المتظاهرين، وحثت تلك المجموعات العنصرية على الخروج من بين الجموع”.

كما أفاد دين ياه بأنه: “من المرجح أن نشهد مواجهة قريباً، حيث يمنح الدستور جميع المواطنين، بغض النظر عن لونهم، الحق في امتلاك السلاح، لكننا نعيش في دولتين مختلفتين في الولايات المتحدة”.

وأردف قائلاً: “عندما يفعل البيض ذلك، فإنهم يتحدثون عن كونهم على حق، ولكن عندما يفعل السود ذلك، فهم مجرمون، أو يمثلون تهديدات أو يعرضون الآخرين للخطر، وهذه هي الطريقة التي تدفع بها الدعاية ضدنا”.

وتابع: “لا يوجد فرق بين (كو كلوكس كلان)، وهي منظمة عنصرية ضد السود في الولايات المتحدة، ينتمي إليها عدد من أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ، وغيرهم، قديماً واليوم، هم فقط أسماء مختلفة وملابس مختلفة، تحمي الشرطة العديد من أعضائها، ويعتقد الكثير من البيض أنه إذا لم يحبوا السود فإن لديهم رخصة لقتلهم وسوف يتمتعون بالإفلات من العقاب”.

وتشير الجماعات الناشطة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن الأعمال العنصرية في ازدياد، حتى أن البعض يحذر من أن بقاء ترامب في السلطة سيفاقم المشكلة بسبب موقفه الداعم لجماعات “تفوق البيض”.

وقد اعتبرت رئيسة “مركز غرب نيويورك للسلام”، فيكي روس أن “خطاب الرئيس ترامب يشجع على العنف”.

وأضافت روس:” إن إجبار الجماعات البيضاء المتعصبة على التراجع أمر مهم للغاية، من الواضح أن ترامب شجعهم على الخروج ونحن نرى أنهم يخرجون بلا خوف، حيث رأيناهم يطلقون النار على الناس بمدينة كينوشا شمال شرق الولايات المتحدة”.

وأكدت رئيسة المركز، الذي هو مجموعة عدالة اجتماعية، أن كلمات ترامب تعكس خطر اندلاع المزيد من العنف في البلاد، لافتة إلى أن العنف هو الموقف الذي يتبناه ترامب مع خسارته في الانتخابات الرئاسية، ما يزيد من القلق بشأن أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتعصبة للعرق الأبيض.

وحذر تقرير صادر عن مركز “قانون الفقر الجنوبي” من عدم إمكانية بناء ديمقراطية سلمية متعددة الثقافات في ظل تصاعد القوميات البيضاء وتنامي الإرهاب الداخلي وبروز السياسات العنصرية بالبلاد.

وكشف التقرير عن تزايد عدد التنظيمات التي تنشر الكراهية، حيث بلغت قرابة ألف جماعة في عام 2018، بزيادة تقدر بنحو 7 بالمئة عن عام 2017، ما يُقوّض الديمقراطية الأمريكية، إذ تحتقر الغالبية العظمى من تلك الأقليات العرقية والدينية.

وأثارت تظاهرات لدعاة “تفوق البيض” في الأشهر الثلاثة الماضية إنذارات للسلطات والناشطين وجماعات المعارضة، لأنهم يبدون مسلحين علناً لإظهار السخط ضد مواقف “الديمقراطيين” أثناء جائحة كورونا، أو الخلاف مع احتجاجات حركة “حياة السود مهمة”.

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