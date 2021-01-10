مطحنة اليرموك بدرعا ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 طن من القمح يومياً
رفعت مطحنة اليرموك في درعا طاقتها الإنتاجية إلى نحو 100 طن من القمح يومياً بعد تجديد المناخل وصيانة بعض التجهيزات مقابل 70 طناً في الفترة الماضية.
وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عصام الصياصنة أن لدى المؤسسة مطحنة صغيرة سيتم أيضاً وضعها بالخدمة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 30 و40 طناً من الأقماح الطرية يومياً، مؤكداً أن المؤسسة تعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لتأمين جزء كبير من احتياجات المحافظة من الدقيق.
وأشار الصياصنة إلى أن عملية استلام الأقماح من الفلاحين مستمرة عبر مركزي ازرع للأقماح الدوكمة والصنمين للمعبأ بأكياس وبسعر 550 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
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