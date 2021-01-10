الاحتلال الأمريكي يخرج شاحنات محملة بحبوب مسروقة من الحسكة إلى شمال العراق

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي عمليات السرقة للثروات السورية والمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أخرجت قوات الاحتلال رتل آليات محملاً بالشعير المسروق من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف اليعربية.

وبينت مصادر محلية لمراسلة “سانا” أن الرتل يضم 50 شاحنة مع عدد من البرادات خرجت من مدينة المالكية إلى معبر الوليد غير الشرعي متجهة إلى الأراضي العراقية.

ولفتت المصادر إلى قيام الاحتلال الأمريكي بعمليات سرقة منظمة للحبوب المنتجة من الحقول السورية أخرها سرقة الأقماح من صومعة الطويبة ومن مستودعات شركة نما.

هذا وتستمر عمليات السرقات الأمريكية لنهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي وتحت حماية ميليشيا “قسد” التي تسهل عمليات دخول وخروج المستعمر الذي يقوم يوماً بعد يوم بعمليات السرقة العلنية.

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