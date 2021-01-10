بدء تأهيل وترميم مبنى مركز الزوار في تدمر

بدأت وزارة السياحة تأهيل وترميم مبنى مركز الزوار والسياح التاريخي الواقع في منطقة تدمر الأثرية بريف حمص والذي تضرر جراء اعتداءات تنظيم “داعش” الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة على يد أبطال الجيش العربي السوري.

وذكر مدير عام هيئة تنفيذ المشاريع السياحية في وزارة السياحة المهندس مهنا سكيكر أن هذا المشروع السياحي والأثري المهم الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الثقافة يأتي ضمن خطة الوزارة في إعادة الحياة السياحية إلى ألقها في مدينة تدمر التاريخية، مشيراً إلى أن الجهة المنفذة هي فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحمص التي أبرمت الوزارة معها عقداً بقيمة 300 مليون ليرة وأنه تم إجراء الدراسات الهندسية والمعمارية اللازمة لهذا المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذه ثلاثة أشهر للمحافظة على طبيعة بنائه الأثري الذي كان يشغل موقعاً مهما يقصده الزوار والسياح.

من جانبها أكدت معاون مدير عام هيئة تنفيذ المشاريع السياحية المهندسة مي الصلح أهمية إعادة تأهيل واستثمار مركز الزوار السياحي الذي يعتبر بوابة السائح لدى زيارته تدمر كونه يهدف إلى الترويج لموقعها الأثري، مشيرة إلى أن هذا المركز الذي يعد مبنى تراثياً يعود تاريخه إلى نحو مئتي عام سيتم بين أروقته تجهيز ست غرف فندقية لاستراحة السائح أثناء جولته الطويلة بين الأوابد الأثرية إلى جانب تقديمه خارطة عامة للمنطقة الأثرية وتزويد الزائر بالصور والبروشورات والشروحات المطلوبة إضافة لوجود شاشات عرض حديثة تقدم رؤية بانورامية وأفلاماً وثائقية للمدينة السياحية والأثرية وتطورها عبر العصور.

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