تجدد احتجاجات الفرنسيين ضد سياسات الحكومة

تجددت احتجاجات الفرنسيين ضد مايسمى بقانون الأمن العام الذي يكرس انتهاك الحريات وتقييدها في البلاد.

ووفق وكالة فرانس برس شهدت مدينتا ستراسبورغ وليل الفرنسيتان مظاهرات حاشدة احتجاجاً على انتهاك الحريات والعنصرية السائدة في البلاد على القانون المقترح.

وجاءت هذه المظاهرة اليوم بدعوة من مجموعة من الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات تطالب بالإنسحاب الكامل لقانون الأمن العالمي فيما ظهرت أعلام قليلة في الموكب.

بدورها استخدمت قوات الأمن الفرنسية مجدداً العنف ضد المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى مركز مدينة ليل.

وكانت احتجاجات حركة السترات الصفراء انطلقت في السابع عشر من تشرين الثاني عام 2018 وبدأت أولاً بالتنديد بارتفاع أسعار الوقود وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة ثم تحولت مطالبها لتشمل إسقاط الضرائب التي أقرتها الحكومة الفرنسية وسياسات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والدعوى إلى تنحيه واستقالته عن السلطة إلا أن السلطات والشرطة الفرنسية واجهت هذه الإحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.

طباعة