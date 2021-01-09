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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 26 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 09 كانون الثاني 2021
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الاحتلال الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعده غير الشرعية بريف دير الزور
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
الديمقراطيون يطلقون إجراءات عزل ترامب الإثنين المقبل
تجدد احتجاجات الفرنسيين ضد سياسات الحكومة
افتتاح صالتين لـ "السورية للتجارة" في اللاذقية
استشهاد طفل وإصابة والدته في ريف دير الزور باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي بلدة العزبة
قوى العدوان السعودي تجدد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة
الشرطة الأمريكية تحقق بمعلومات حول طرد مشبوه أمام مجمع الكابيتول
برلماني إيراني: طهران ستطرد مفتشي الطاقة الذرية ما لم ترفع العقوبات
مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون بقذائف المدفعية قرية الدردارة شمال تل تمر بريف الحسكة