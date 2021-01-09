الديمقراطيون يطلقون إجراءات عزل ترامب الإثنين المقبل

يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مطلع الأسبوع القادم على خلفية اتهامه بالتورط في التحريض على أعمال العنف واقتحام مبنى الكونغرس الكابيتول الأربعاء الماضي.

وقال المشرع الديمقراطي “تيد ليو” على حسابه في تويتر اليوم إن أكثر من 180 عضواً في مجلس النواب انضموا حتى الآن إلى مواد العزل التي أعدها بالتعاون مع زميليه جايمي راسكين وديفيد سيسيلاين، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم هذه المواد إلى مجلس النواب الإثنين المقبل.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعربت في بيان أصدرته أمس في أعقاب اجتماع افتراضي عقدته مع الكتلة الديمقراطية في المجلس عن أمل المشرعين في أن يتنحى ترامب عن الحكم فوراً مشيرة إلى أنه إن لم يحدث ذلك فإنها وجهت لجنة القواعد التابعة للمجلس بالمضي قدما في تطبيق مشروع القرار الذي أعده راسكين اعتماداً على التعديل الـ 25 لدستور البلاد.

من جهتها أفادت قناة سي بي اس الأمريكية بأن هذه المواد تحمل ترامب المسؤولية عن “التورط في جرائم ومخالفات خطيرة من خلال التحريض على أعمال عنف ضد حكومة الولايات المتحدة”.

وذكرت مصادر” سي بي اس” أن ترامب لا ينوي ترك منصبه قبل انتهاء فترة ولايته في الـ 20 من كانون الثاني الجاري فيما وصف البيت الأبيض مواد العزل المذكورة بأنها مسيسة، وأضافت: إن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزع على السيناتورات أمس مذكرة تنص على أن أقرب موعد يمكن أن تنطلق فيه أي محاكمة عزل إن لم يتم التوافق الكامل على إطلاقها فورا داخل المجلس هو الـ 19 من الشهر الجاري أي قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “اف بي آي” ومؤسسات أمريكية متعددة بدأت محاسبة أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب المشاركين في اقتحام مبنى الكونغرس مؤخراً عبر إلقاء القبض على بعضهم وفصل آخرين من وظائفهم فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون ترك ترامب لمنصبه على الفور وقبل انقضاء الأيام الـ 12 المتبقية له في البيت الأبيض.

وكانت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي دعت في وقت سابق اليوم ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس قبل أيام لتكون بذلك أول ممثل عن حزبها يدعو علانية إلى ذلك.

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