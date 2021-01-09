الصحة: 95 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 64 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12274 شفيت منها 5953 حالة وتوفيت 768 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم السبت ٩ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

١٨ في دمشق

١٦ في اللاذقية

١٥ في طرطوس

١٤ في القنيطرة

١٤ في حمص

١٠ في حلب

٨ في حماة

الشفاء :

١٣ في دمشق

١١ في حلب

٩ في حمص

٨ في اللاذقية

٥ في ريف دمشق

٤ في طرطوس

٤ في السويداء

٤ في درعا

٣ في حماة

٣ في القنيطرة

حالات الوفاة :

٣ في دمشق

١ في حمص

١ في اللاذقية

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