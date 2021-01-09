لم تشهد المرحلة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم كثيراً من التطورات والأهداف والأحداث، في الوقت نفسه تشرين كان المستفيد الأكبر ولاسيما بعد تعثر الكرامة المتصدر بتعادل مع جاره الوثبة وهذا صبّ لمصلحة تشرين الذي قلص فارق النقاط مع الكرامة المتصدر إلى نقطة واحدة وانفرد في مركز الوصافة بعد تعادل الجيش مع الشرطة، و الطليعة بدوره زاد من هموم وأوجاع الحرية بالحوألحق به هزيمة جديدة، فالنقاط الثلاث كانت مهمة للطليعة الذي انتقل للمركز السابع مشاركاً جبلة بعدد النقاط، وربما الجولات القادمة سيكون الطليعة بشكل آخر ويقترب أكثر من دائرة المنافسة.، والشرطة كسب نقطة ثمينة بعد عدة جولات مضت وتمكن من إيقاف نزيف النقاط وهذه النقطة بطعم الفوز من جاره الجيش الذي تراجع للمركز الثالث.