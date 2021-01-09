إصابات كورونا في العالم تقترب من 90 مليوناً

بلغت إصابات كورونا المستجد حول العالم 89 مليوناً و739333 إصابة كما بلغ إجمالي الوفيات مليوناً و928477 وفاة فيما تعافى 64 مليوناً و248899 شخصاً من المرض وفق موقع وورلد ميتر المتتبع لمستجدات الفيروس.

من جهتها سجلت إيطاليا 19978 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات فيها مليونين و257866 إصابة كما سجلت 78394 وفاة بعد الإعلان عن 483 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.

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