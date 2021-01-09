إندونيسا تؤكد تحطم طائرة ركاب تقل 62 شخصاً

رجّحت السلطات الإندونيسية مصرع 62 شخصاً إثر تحطم طائرة ركاب بالقرب من جزيرة في خليج جاكرتا بعد إقلاعها من مطار العاصمة باتجاه مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية.

ونقلت روسيا اليوم عن وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي قوله في مؤتمر صحفي: إن طائرة الركاب التابعة لشركة سريويجايا الإندونيسية للطيران والتي كان على متنها 62 شخصاً بينهم 12 من أفراد الطاقم تحطمت بالقرب من جزيرة في خليج جاكرتا بعد إقلاعها من مطار العاصمة باتجاه مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان الغربية وذلك بعد فقد الاتصال بها بوقت قصير من إقلاعها.

بدورها أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإقليمية في جاكرتا على حسابها على تويتر أن رجال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة في خليج جاكرتا بينما قال باجوس بوروهيتو رئيس وكالة باسارناس للبحث والإنقاذ في إندونيسيا إنه تم إرسال فرق للبحث في المياه شمال جاكرتا إلا أنه لم يتم الكشف عن أي إشارة إذاعية.

من جهتها ذكرت شركة طيران سريويجايا في بيان أنها لا تزال تجمع معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الرحلة قبل أن تتمكن من الإدلاء بأي بيان.

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