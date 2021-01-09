البابا فرنسيس سيتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم أنه سيتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البابا فرنسيس قوله في مقابلة مع قناة التلفزيون الإيطالية كانال 5 : سنبدأ بذلك هنا في الفاتيكان وقد أخذت موعداً يجب القيام بذلك، مضيفاً: إن رفض تلقي اللقاح هو نكران انتحاري أجهل أي تفسير له.

وأعرب البابا فرنسيس عن اعتقاده بأن على الجميع تلقيح أنفسهم من وجهة نظر أخلاقية ولاسيما أنه خيار أخلاقي لأن المرء يعرض صحته وحياته للخطر وكذلك حياة الآخرين.

وبلغ إجمالي الإصابات في الفاتيكان 27 حالة تعافى منها 15.

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