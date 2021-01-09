افتتاح صالتين لـ “السورية للتجارة” في اللاذقية

اللاذقية - لوريس عمران

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، صالتين جديدتين للسورية للتجارة في محافظة اللاذقية، وهما صالة ضمن المدينة الجامعية لجامعة تشرين وأخرى في ساحة حلوم وسط المدينة.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ (تشرين) أنه ضمن توجه العمل الحكومي لتأمين منافذ بيع أوسع للمواطنين في المحافظات كلّها، تم افتتاح صالتين في اللاذقية، الأولى ضمن المدينة الجامعية (الوحدة السكنية الثامنة ) لجامعة تشرين، والصالة الثانية في ساحة حلوم، وأشار البرازي إلى توفر كل المواد في صالة المدينة الجامعية من خضار وفواكه ومواد غذائية واستهلاكية ومواد مقننة، مبيناً أن الصالة تؤمن احتياجات الطلاب ولاسيما المقيمين في المدينة الجامعية والذين يصل عددهم إلى ١٧٠٠٠ طالب وطالبة، إضافة إلى الهيئة التعليمية والموظفين في الجامعة، و بأسعار مخفضة عن أسعار السوق بين ٢٠- ٢٥%.

وأشار البرازي إلى أنه يتوفر في الصالة الثانية بساحة حلوم جميع أنواع الخضار والفواكه، ومنتجات مبقرة فديو(الألبان والأجبان ) والفروج بأسعار منافسة للسوق، إضافة إلى اللحوم الحمراء.

بدوره، نوّه أحمد نجم مدير عام المؤسسة السورية للتجارة في تصريح لـ(تشرين) بأهمية افتتاح الصالة في جامعة تشرين لتخديم الطلاب المقيمين في السكن الجامعي، حيث يوفر عليهم الوقت والجهد، مضيفاً: إنه في الأيام القادمة ستقوم المؤسسة بتزويد الصالة بالقرطاسية والإلكترونيات والكمبيوترات المحمولة، وأكد نجم أن إعادة افتتاح الصالة الثانية في ساحة حلوم بناء على طلبات كثيرة تقدم بها سكان المنطقة لتخديمهم بالمتطلبات جميعها.

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