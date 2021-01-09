استشهاد طفل وإصابة والدته في ريف دير الزور باستهداف قوات الاحتلال الأمريكي بلدة العزبة

استشهد طفل وأصيبت والدته بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الأمريكي بقذائف الهاون على بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي المنتشرة في ريف دير الزور استهدفت بقذائف الهاون بلدة العزبة بالريف الشمالي لمحافظة دير الزور ما أدى الى استشهاد طفل 7 أعوام وإصابة والدته بجروح.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي وأدواتها من ميليشيا “قسد” على مناطق حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية وتعمل على استهداف الأهالي والمدنيين بشكل متكرر.

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