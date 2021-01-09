تركيا تسجل تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تركيا اليوم تسجيل 9 آلاف و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد مليونين و317118 إصابة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التابعة للنظام التركي اليوم أن البلاد سجلت 181 وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 22631 وفاة.

وفرض النظام التركي حظر تجول ليلا خلال أيام العمل وإغلاقاً كاملاً خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ أكثر من شهر في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

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