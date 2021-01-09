الأردن يسجل 20 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الأردنية اليوم تسجيل 20 حالة وفاة و796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة بترا للأنباء عن وزارة الصحة الإردنية قولها في بيان أن اجمالي الوفيات في المملكة ارتفع الى 4009 بينما ارتفع اجمالي الإصابات إلى 305959 .

وأشارت الوزارة الى تسجيل 1590 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي الحالات إلى 286983 حالة.

إلى ذلك أعلن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل بوصول أولى كميات من اللقاح سينوفارم و فايزر.

وقال عبيدات إن البرنامج يستند الى الدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا ويراعي الأولويات المتبعة عالمياً والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون أمراضاً مزمنة والفئات الأكثر تعرضاً والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية لافتاً إلى أن العمل جار لتأمين كميات إضافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

طباعة