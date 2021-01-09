البحرية الإندونيسية تحدد موقع سقوط الطائرة المنكوبة في بحر جاوة

أعلنت السلطات الإندونيسية تحديد موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة سريويجايا الإندونيسية للطيران والتي سقطت اليوم في مياه بحر جاوة وعلى متنها 65 شخصاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مسؤول في البحرية الإندونيسية قوله في تصريح صحفي “إن قوات البحرية الإندونيسية حددت موقع سقوط الطائرة التي فقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا” موضحاً أنه “تم تحديد الإحداثيات وتسليمها لجميع سفن البحرية في المنطقة”.

بدورها أفادت وزارة النقل الإندونيسية بإرسال سبع سفن دورية تابعة لخفر السواحل والحرس البحري إلى موقع سقوط الطائرة لإجراء عمليات البحث.

وكانت وزارة النقل الإندونيسية أكدت في وقت سابق فقدان الاتصال بطائرة الركاب بعد إقلاعها بدقائق قليلة من مطار جاكرتا في رحلة داخلية حيث فقد برج المراقبة في العاصمة جاكرتا الاتصال بالطائرة بعد إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا متجهة إلى مدينة بونتياناك غرب البلاد.

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