اللاذقية .. الانتهاء من مشروع سكن الادخار خلال العام الحالي

اللاذقية - يوسف علي

بيّن المهندس كنان سعيد – مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية لـ(تشرين): أنه تم الانتهاء من مشروع سكن الادخار بالكامل في مدينة اللاذقية وذلك ببناء ١٤٨ شقة في شارع الثورة المتبقية من مشروع الادخار البالغ بالكامل ١٤٩٢ شقة من مختلف الفئات، ومن المتوقع تخصيص ١٤٨ شقة المتبقية خلال العام الحالي بعد أن وصلت نسبة التنفيذ حوالي ١٥% .

وأوضح سعيد أنه تم إبرام عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير بقيمة ١,٨ مليار ليرة لتنفيذ ١٠٤ شقق ضمن برجين سكنيين، بينما أبرم عقد آخر مع الشركة العامة للمشاريع المائية بقيمة ٢ مليار ليرة لتنفيذ ١٠٤ شقق أخرى لسكن الادخار.

وفيما يتعلق بسكن الشباب، أكد سعيد أن الباقي تنفيذه وتخصيصه هو ٨٤٩ شقة من مختلف الفئات، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ ٣٦٤ شقة ضمن ٧ أبراج سكنية خلال هذا العام بعد أن تم إبرام عقد مع فرع متاع ٦ الإنشائي بقيمة ٤ مليارات ليرة والباقي (٤٨٥) شقة يمكن أن تدرج بالخطة لتنفيذها وتخصيصها في العام القادم.

وحول مرحلة الـ١٢ سنة والأخيرة من مشروع سكن الشباب، بيّن سعيد أن المرحلة الآن مازالت بتدقيق الدراسة في الشركة العامة للدراسات الهندسية وقد تأخرت بسبب طبيعة الأرض التي من المتوقع استلامها خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك لتنفيذ ١٨٠٠ شقة على أرض بمساحة ١٠٠ دونم في منطقة ستمرخو، حيث تم تخصيص ٣٢٢٣ شقة شبابية منذ انطلاق المشروع تم تسليم ٢٣٠٠ شقة منها سكنت كاملاً.

وأردف سعيد: أما مشروع السكن العمالي فيتضمن بناء ٥٢٢ شقة في منطقة المشيرفة وقد أبرم عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية لتهيئة الموقع العام بقيمة ٦٢٠ مليون ليرة بنسبة تنفيذ حوالي ١٥% وكذلك لم تنته دراسة المشروع في الشركة العامة للدراسات الهندسية التي وعدت بتسليمها في الشهر الثالث من هذا العام للبدء بالتنفيذ.

وأكد سعيد أن جميع مشاريع المؤسسة العامه للإسكان مبنية على أساس مقاومة الزلازل، ومخدمة، بالتعاون مع الوحدة الإدارية المبنية ضمنها من شوارع وأرصفة وبنى تحتية ومدارس وكهرباء ومياه ومراكز صحية واتصالات، مشيراً إلى أن مشاريع المؤسسة في شارع الثورة في مدينة اللاذقية يقوم مجلس المدينة وكل المؤسسات الخدمية بتقديم الخدمات لها كما تقام مراكز و مقاسم تجارية في عقارات تركتها المؤسسة في مواقع المشاريع لتقديم الخدمات التجارية المتنوعة، موضحاً أن الشقق التي تخصص هي بسعر التكلفة وبالتقسيط وأقل بأضعاف عن الأسعار الرائجة عن الشقق الأخرى في المدينة ، وأيضاً تعد شقق المؤسسة صحية وهادئة وذات طابع عمراني هندسي مميز فتعتمد نظام الأبنية البرجية المستقلة عن بعضها بعضاً ومزودة بمصاعد كهربائية.

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