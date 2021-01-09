قوى العدوان السعودي تجدد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مسجلة 139 خرقاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة سجلت 139 خرقاً خلال الساعات الـ 24 الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأضاف المصدر إن من بين الخروقات 14غارة للطيران التجسسي في الدريهمي والتحيتا وتحليق طائرة حربية في الدريهمي والجبلية و29 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها تواصل خروقاتها وانتهاكاتها هذا الاتفاق.

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