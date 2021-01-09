الاحتلال الأمريكي يرسل تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعده غير الشرعية بريف دير الزور

أرسلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها غير الشرعية بريف دير الزور.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن رتلاً يضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور وذلك بغية تعزيز قواعد الاحتلال غير الشرعية هناك.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة ويرافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكية مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجستي لنقاط احتلالها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها ضاربة عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

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