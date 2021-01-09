مصرع ثلاثة أشخاص بعاصفة ثلجية تضرب إسبانيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم من جراء عاصفة ثلجية ضربت إسبانيا وشلت العاصمة مدريد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: إنه رغم أن عدد الحوادث كان محدوداً نسبياً بسبب الظروف الجوية البالغة الصعوبة إلا انه للأسف توفي ثلاثة أشخاص بسبب العاصفة.

وأدت العاصفة الثلجية إلى إصابة العاصمة الإسبانية مدريد بالشلل التام وتوقف الحركة فيها بشكل كامل حيث كان قطاع المواصلات هو الأكثر تأثراً وتم إغلاق مطار مدريد الدولي وتعليق كل خدمات الملاحة الجوية فيه وإلغاء عشرات الرحلات الجوية إليه وتحويلها إلى مطارات في مدن أخرى إضافة إلى تعليق جميع خدمات السكك الحديدية المتعلقة بالقطارات السريعة.

كما تسببت العاصفة بقطع الطرقات الرئيسة والفرعية في مقاطعات عدة ومناطق أمام حركة شاحنات النقل والمواصلات بسبب تساقط الثلوج بقوة وتراكمها الكثيف.

وحذر رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا عبر حسابه على تويتر من أن الوضع في العاصمة خطير للغاية ونحن في حالة طوارئ، مطالباً سكان مدريد بعدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية.

كما أعلنت رئيسة إقليم مدريد إيزابيل دياز أيوسو إغلاق جميع المدارس والجامعات والمراكز التعليمية حتى تاريخ الـ 13 الجاري إضافة إلى مواصلة عمل الموظفين عن طريق العمل عن بعد باستثناء الحالات الضرورية.

وتشهد إسبانيا سقوط أكبر كمية من الثلج منذ عام 1971 ما أدى إلى إعلان الإنذار بالمستوى الأحمر صباح اليوم في خمس مناطق وسط البلاد بينها منطقة مدريد.

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