مرتزقة الاحتلال التركي يستهدفون بقذائف المدفعية قرية الدردارة شمال تل تمر بريف الحسكة

جدد مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والبلدات الآمنة في ريف الحسكة حيث استهدفوا بالقذائف قرية الدردارة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي المنتشرين في المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف المدفعية الثقيلة على قرية الدردارة ومحطة المباقر بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل القرية والمحطة.

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