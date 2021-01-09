مقتل 6 مسلحين من ميليشيا (قسد) وإصابة آخرين في هجمات منفصلة في الحسكة ودير الزور

قتل 6 وأصيب عدد آخر من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على تحركاتهم ونقاط انتشارهم بريفي الحسكة ودير الزور خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مجهولاً فجر قنبلة بمجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” بعد قتله أحد مسلحي الميليشيا بمسدس كاتم للصوت في القسم الثالث داخل مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي الأمر الذي أسفر عن إصابة مسلحي الدورية بينهم قيادي بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن مجهولين نفذوا هجمات على تحرك لميليشيا “قسد” في القسم الرابع من مخيم الهول ما أدى إلى مقتل قيادي في الميليشيا التي استقدمت تعزيزات عسكرية وشنت حملة مداهمات في القسم الثاني والثالث من المخيم وذلك بالتزامن مع مقتل مسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في محيط مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

وفي دير الزور تواصلت عمليات استهداف مجموعات الميليشيا وتحركاتها حيث ذكرت مصادر محلية أن مجهولين شنوا هجوماً على مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” في قرية ضمان شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل أحدهم على الأقل في حين تم مقتل أحد عناصر ميليشيا “قسد” بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل مجهولين عند مفرق المدينة الصناعية بريف دير الزور الشمالي.

واستهدف مجهولون آليات ونقاط انتشار لمسلحي ميليشيا “قسد” أمس على طريق أبيض وعلى طريق بلدة التويمين بريف الحسكة وفى مدينة البصيرة بريف دير الزور ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين من الميليشيا.

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