سيناتورة جمهورية تدعو ترامب علناً للاستقالة

دعت السيناتورة الجمهورية ليزا موركوفسكي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى الاستقالة بعد أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس قبل أيام لتكون بذلك أول ممثل عن حزبها يدعو علانية إلى ذلك.

وقالت موركوفسكي في مقابلة مع صحيفة انكورج ديلي نيوز إن ترامب: تسبب بما يكفي من الأضرار ولذلك أريده أن يستقيل وأريد أن أراه يغادر السلطة.

وأضافت موركوفسكي: إن ترامب يريد فقط البقاء من أجل اللقب ومن أجل غروره.. ولكن عليه أن يرحل إنه الأمر الذي يجب فعله لكني لست متأكدة من قدرته على فعل أمر جيد، مشيرة إلى أن ترامب لم يركز جهوده في الأسابيع الأخيرة على تطورات الأزمة الوبائية المتعلقة بكورونا، إذ كان إما يلعب الغولف أو غاضباً في المكتب البيضاوي منشغلاً بالتضحية بكل من كانوا أوفياء له ومخلصين.

وفي مؤشر على الاستياء لم تستبعد موركوفسكي إمكانية مغادرتها الحزب وقالت: إذا صار الحزب الجمهوري مجرد حزب لترامب فأتساءل جدياً عما إذا كان مناسباً لي.

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