مظاهرة جنوب قلقيلية تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية

شارك عشرات الفلسطينيين في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية بالضفة الغربية اليوم بمظاهرة احتجاجية تنديداً بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في المظاهرة التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان انطلقت من وسط البلدة حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري واستيلاء الاحتلال على أراضيهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ومخططاته الاستيطانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً في الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت أحدهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم فلسطينياً في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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