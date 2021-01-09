الخارجية العراقية: قرار أمريكا فرض عقوبات على الفياض غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن القرار الأمريكي بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض غير مقبول.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها “تعرب عن استغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق الفياض وتؤكد أنها ستتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عنها بحق أسماء عراقية والعمل على معالجة تبعات ذلك”.

وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على الفياض في إطار سياساتها القائمة على استهداف الشخصيات والجهات التي تعارض مخططاتها وتوجهاتها.

طباعة