متاجرون بالمازوت المدعوم في طرطوس

طرطوس - أيهم ابراهيم

ذكر يوسف حسن مدير التجارة الداخلية و حماية المستهلك في طرطوس أنه وبناءً على معلومات واردة للمديرية حول قيام أحد سائقي (ميكرو سرافيس) بتجميع بطاقات تعبئة المازوت المدعوم لسيارات أخرى واستخدامها في المحطة المتنقلة في مركز الانطلاق (الكراجات الجديدة) توجهت إحدى الدوريات التموينية للمنطقة المذكورة، حيث تم ضبط سائق (سرفيس) بحوزته 5 بطاقات محروقات 4 منها لسيارات (سرافيس)، وواحدة لسيارة ( بيك أب) حيث تم تنظيم 4 ضبوط بحق أصحاب البطاقات بمخالفة تجميع البطاقات بهدف المتاجرة بمادة مدعومة إضافة لتسطير ضبطين بحق عمال المحطة لمخالفتهم التعليمات الخاصة بتعبئة البطاقة الذكية كما تم ضبط سائق (ميكرو سرفيس) آخر بحوزته أيضاً 4 بطاقات لـ(سرافيس) أخرى، حيث تم تنظيم الضبط اللازم.

من جهة ثانية أشار حسن إلى توجيه المديرية دورياتها لتكثيف الرقابة على عمل محطات الوقود و لا سيما لجهة المعايرة، حيث تم ضبط 3 محطات وقود منذ بداية العام الحالي لمخالفات تتعلق بالتلاعب بالكيل، حيث وصل التلاعب بإحدى المحطات 2.5 ليتر لكل تنكة بنزين والباقي 2 ليتر وتم تشميع المحطات وإحالة الضبوط للقضاء المختص .

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