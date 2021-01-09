تركيب 94 خزان مياه جديد في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

يواصل متطوعو إدارة المياه وإعادة التأهيل في فرع الحسكة للهلال الأحمر العربي السوري تركيب المزيد من خزانات المياه في مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالحسكة علي منصور لـ(تشرين) أن الفرع قام بتركيب 94 خزان مياه جديد سعة 5م³ للأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة (غويران، الليلية، حي الزهور، السكن الشبابي، الفيلات، الشريعة)، وتتم تعبئة الخزانات بشكل يومي لسد الاحتياج الطارئ من مياه الشرب أثناء انقطاعها من مصدرها الأساس في محطة مياه عللوك، لتضاف الخزانات الجديدة إلى الخزانات التي قام الفرع بتقديمها وتركيبها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق مختلفة من مدينة الحسكة والأحياء التابعة لها والبالغ عددها 100 خزان سعة كل منها 5م³ من المياه الصالحة للشرب، كما قام الفرع بتقديم وتركيب 50 خزاناً لمياه الشرب سعة كل منها 2 م3 للمدارس في المحافظة بالتعاون مع اللجنة، وتتم تعبئتها بشكل يومي بمياه نقية للشرب.

وأوضح منصور أن زيادة عدد الخزانات تتم في إطار سعي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لتخفيف معاناة سكان مدينة الحسكة من انقطاع مياه الشرب بسبب اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته المتكررة على محطات الضخ والآبار.

وأشار إلى أن العمل يتم على إيصال مياه الشرب لكل التجمعات السكانية، وذلك بعد دراسة خارطة توزيع الخزانات المركبة سابقاً والاحتياج الحقيقي للأهالي، حيث تبين أن بعض التجمعات تعاني من نقص الوارد من مياه الشرب، ولذلك سعينا لتركيب الخزانات بهدف تأمين بدائل ثابتة تُلبي الاحتياجات الطارئة من مياه الشرب لسكان المدينة وأحيائها، حيث يتم تعبئة هذه الخزانات بمياه الشرب النقية بشكل دوري، ويقوم الأهالي والسكان بالحصول على حاجتهم من المياه منها عبر البيدونات.

وكان فريق متطوعي إدارة المياه وإعادة التأهيل قام قبل تركيب الخزانات بتأمين حاجة سكان الحسكة من مياه الشرب عبر الصهاريج الجوالة، عند انقطاع المياه من محطة مياه عللوك، وقد ظهرت أهمية الخزانات التي تم تركيبها وجدواها الفعلية إبان قطع المياه عن سكان الحسكة من محطة عللوك من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية خلال الفترة الماضية، من خلال خطة الطوارئ التي نفذتها محافظة الحسكة لتأمين المياه بشكلٍ عاجل للأهالي، والتي تضمنت نقل المياه بالصهاريج من محطتي بئر الحلو الوردية (تل براك) ونفاشة إلى خزانات المياه المركزية الموجودة في الشوارع الرئيسة والساحات العامة في المدينة والأحياء التابعة لها.

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