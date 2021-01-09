آخر تحديث: 2021-01-09 15:26:10
الأخبار

الخطوط الجوية السورية: رحلة أسبوعياً (حلب- بيروت- حلب) بدءاً من يوم الجمعة القادم

التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

أعلنت وزارة النقل عن تشغيل الخطوط الجوية السورية رحلة جوية أسبوعياً (حلب- بيروت- حلب) اعتباراً من يوم الجمعة 15-1-2021.

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التصنيفات: آخر الأخبار,محليات

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