إيران: 82 وفاة و5924 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 82 وفاة و5924 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري في تقريرها اليومي إن إجمالي الإصابات بلغ لغاية الآن مليونا و280 ألفا و438 فيما بلغ عدد الوفيات 56 ألفا و100 شخص وعدد المتعافين مليونا و67 الفا و466 شخصا.

وأشارت المتحدثة إلى أن ثمانية ملايين و99 ألفا و191 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد حتى الآن.

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